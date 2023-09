Anagramma di logorio che ha a che fare col tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Anagramma di logorio che ha a che fare col tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OROLOGI

Significato/Curiosità : Anagramma di logorio che ha a che fare col tempo

"Orologi" è un anagramma della parola "logorio". Gli anagrammi sono una forma di gioco linguistico in cui le lettere di una parola o di una frase vengono mescolate per formare una nuova parola o frase, utilizzando tutte le lettere originali senza aggiungerne o toglierne. In questo caso, "logorio," che è associato all'usura e all'effetto del tempo su oggetti o persone, può essere riorganizzato per formare "orologi," che sono strumenti utilizzati per misurare il tempo. Questo gioco di parole mette in evidenza come, anche in linguistica, il tempo sia un concetto interconnesso e influente su diversi aspetti della vita umana, compresi gli oggetti che ci circondano.

Altre risposte alla domanda : Anagramma di logorio che ha a che fare col tempo : anagramma; logorio; fare; tempo;

