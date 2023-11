La definizione e la soluzione di: Ampio capospalla senza maniche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MANTELLA

Significato/Curiosita : Ampio capospalla senza maniche

Cerimonia. di solito ha maniche lunghe e arriva alle caviglie. nelle regioni con un clima caldo, è indossato come un indumento leggero e ampio. in alcune culture... Mantella Boulenger, 1882 è un genere di rane della famiglia Mantellidae, endemico del Madagascar. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

