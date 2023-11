La definizione e la soluzione di: Alexis __, nominato premier greco nel 2015. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TSIPRAS

Significato/Curiosita : Alexis nominato premier greco nel 2015

Anni dopo è nominata giudice di corte suprema di cassazione (areopagita in greco). nel 2014 ne assume la vicepresidenza e il 1 luglio 2015 la presidenza... Alexis Tsipras (IPA: [a'leksis 'tsipas]) (in greco spa; Atene, 28 luglio 1974) è un politico greco, Primo ministro della Grecia dal 26 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Alexis __, nominato premier greco nel 2015 : alexis; nominato; premier; greco; 2015; L alexis legato al partito greco Syriza; Chi l ha Scritto: alexis o il trattato della lotta vana; Claudio nominato direttore de Il Foglio nel 2015; nominato in giudizio; Fu nominato imperatore romano d Oriente nel 364; Non va nominato invano; Principe, nominato cancelliere del Reich nel 1894; Nel 1653 Oliver Cromwell fu nominato Lord __ d Inghilterra; Sanna ex premier finlandese; Era il premier del sultano; Il Mario premier ; Il premier italiano presiede il loro Consiglio; La squadra che vinse la premier League allenata da Claudio Ranieri; Il Draghi ex premier ; Propria del grande poeta greco di Ascra; Porto greco ; Quello di Rodi fu uno scultore greco del I secolo aC; Può essere libera o greco -romana; Il filosofo greco dell amore ideale; La parte più interna del tempio greco in cui era custodita la statua del dio; Film del 2015 diretto da Roland Emmerich; Claudio nominato direttore de Il Foglio nel 2015 ; Il grattacielo di Milano premiato come il più bello del mondo nel 2015 ; Il Nicola premio Strega 2015 con La ferocia; Ha vinto l Europa League nel 2015 2016; Nota canzone del cantautore Calcutta del 2015 ;

