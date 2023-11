La definizione e la soluzione di: L aeromobile del volo a vela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALIANTE

Significato/Curiosita : L aeromobile del volo a vela

volo a vela (in inglese gliding o soaring) indica il volo senza motore effettuato con un aliante, cioè con una macchina più pesante dell'aria (differente... L'aliante è un'aerodina, cioè un aeromobile più pesante dell'aria, che si sostiene in volo grazie alla reazione dinamica dell'aria contro le ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : L aeromobile del volo a vela : aeromobile; volo; vela; Come l impresa realizzata con un aeromobile ; Partenza di un aeromobile che non richiede una pista di atterraggio; Borseggio compiuto al volo ; Hanno il ponte di volo ; Così vengono detti i controllori di volo degli aeroporti; Agevola il volo cieco; L esordio nel volo ; Attrezzate per il volo ; Una piccola vela impiegata in caso di forte vento; Una vela per i gozzi; Barconi a vela da pesca; Rinforzati bordi di una vela ; Canapo delle barche a vela ; Piccola barca a vela per regate olimpiche;

