La definizione e la soluzione di: Viene anche detta volley. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PALLAVOLO

Significato/Curiosita : Viene anche detta volley

Giovanili della libertas sorrento; nella stagione 2002-03 viene acquistata dalla vicenza volley, squadra di serie a1, con la quale, giovanissima, fa il... La pallavolo è uno sport di squadra, che si svolge tra due squadre con in campo sei giocatori e altri sei in panchina per ognuna delle squadre. Lo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

