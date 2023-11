La definizione e la soluzione di: Una sarta specializzata in... cavalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PANTALONAIA

Significato/Curiosita : Una sarta specializzata in... cavalli

Occupa anche dell'assassinio di elena biasini, una conoscente di livia massacrata con una forbice da sarta nel proprio laboratorio. con lei lavoravano meriam... Paolo il caldo è un film commedia italiano del 1973 diretto da Marco Vicario, tratto dall'omonimo romanzo postumo di Vitaliano Brancati, a sua volta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

