La definizione e la soluzione di: L ultima ingiuria a Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : INRI

Significato/Curiosita : L ultima ingiuria a gesu

Acronimi INRI o Titulus crucis – iscrizione apposta sopra la croce di Gesù crocifisso, acronimo per «Iesus Nazarenus Rex Iudeorum» («Gesù Nazareno re ...

