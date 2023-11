La definizione e la soluzione di: Tessuto impermeabile utilizzato per cappotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LODEN

Significato/Curiosita : Tessuto impermeabile utilizzato per cappotti

Il tessuto impermeabile, mentre la seconda serve a ottenere un lato peloso. per queste sue caratteristiche il loden è un panno. il loden è utilizzato per... Il Loden è un tessuto di lana tipico del Tirolo. La parola "loden" può essere fatta derivare da lodo, che in un arcaico tedesco si traduceva in ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Tessuto impermeabile utilizzato per cappotti : tessuto; impermeabile; utilizzato; cappotti; Leggero tessuto di cotone; Caldo tessuto ; Pesante tessuto per paramenti; tessuto ondulato; Un tessuto ondulato; Il tipico tessuto verde dei soprabiti tirolesi; Un sacco impermeabile ; Copertura impermeabile ; Stoffa impermeabile che riveste alcuni autocarri; Detective dei fumetti con l impermeabile giallo; Rendere un tessuto impermeabile ; Un classico impermeabile inglese ing; È utilizzato per coperture provvisorie di baracche; Tipo di raggio che viene utilizzato anche in chirurgia; Otre di pelle utilizzato in Africa come borraccia; Il velo di cotone utilizzato per le medicazioni; Un ferro utilizzato dai rosticcieri; Robusto filo utilizzato per cucire libri; Tempo di piumini e di cappotti ; Tempo di piumini e cappotti ; Un taglio di cappotti maschili fra; Lo sono molti cappotti di loden; Riceve i cappotti degli altri;

Cerca altre Definizioni