La definizione e la soluzione di: Tavola sull altare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PALA

Significato/Curiosita : Tavola sull altare

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi altare (disambigua). un altare è un luogo in cui si compie un sacrificio o rito religioso. in... Arte Pala d'altare – dipinto d'altare costituito da un'immagine di carattere religiosoAstronomia 1921 Pala – asteroide della fascia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Tavola sull altare : tavola; altare; Le coppie di ampolline in tavola ; La tavola imbandita; Sono riassunte nella tavola pitagorica; Quelle da tavola non sono adatte alla vinificazione; Si lava direttamente a tavola ; Cl nella tavola periodica presente nelle piscine; Illumina l altare ; Nelle chiese è dietro l altare maggiore; Stanno dietro l altare maggiore; L immagine sull altare del pope; altare per gli dei; In chiesa zona dove e è spesso l altare maggiore;

Cerca altre Definizioni