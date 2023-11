La definizione e la soluzione di: Lo Stato dell Asia che si chiamava Persia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IRAN

Significato/Curiosita : Lo stato dell asia che si chiamava persia

Fiume coaspe sovrani della persia altri progetti wikiquote wikimedia commons wikiquote contiene citazioni di o su ciro ii di persia wikimedia commons contiene... L'Iran (in persiano: , [i'rn]), ufficialmente Repubblica Islamica dell'Iran (in persiano: , Jomhuri-ye Eslami-ye Iran) è ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

