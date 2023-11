La definizione e la soluzione di: Stabilizzatori delle auto da corsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ALETTONI

Significato/Curiosita : Stabilizzatori delle auto da corsa

Ruota/angolo dell'auto, uno per rimuovere il vecchio pneumatico dall'auto e uno per posizionare il nuovo. due stabilizzatori stabilizzano l'auto al centro da entrambi... L'alettone è una parte mobile presente, di solito, nel bordo d'uscita dell'ala di un aeromobile. Viene sollevato o abbassato per modificare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Stabilizzatori delle auto da corsa : stabilizzatori; auto; corsa; stabilizzatori delle navi; Rivestono il pavimento dell auto ; Sistema di noleggio auto ; La Casa tedesca che produceva le auto Prinz e che fu chiusa nel 1977; Una Rover tra le auto ; Su di essi si calcolava l importo del bollo dell auto ; Marca orientale di auto ; Film d animazione con le macchine da corsa ; Sudate per una corsa ; Moto da corsa che derivano da modelli di serie; Vi si svolge la corsa delle 500 miglia; Nota corsa ciclistica in Belgio: delle Fiandre; Si prepara per la corsa ;

Cerca altre Definizioni