La definizione e la soluzione di: E sprecata in un lavoro inutile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FATICA

Significato/Curiosita : E sprecata in un lavoro inutile

Joaquin recitò in un piccolo ruolo accanto a suo fratello. nell'inverno di quell'anno lavorò in altre due serie televisive it's your move e hotel, dopo di... La fatica o affaticamento è una sensazione soggettiva di stanchezza ad insorgenza graduale, distinta quindi dall'astenia; a differenza di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : E sprecata in un lavoro inutile : sprecata; lavoro; inutile; sprecata = sforzo inutile; _ sprecata = sforzo inutile; _ sprecata , cioè uno sforzo inutile; Mancano spesso sul posto di lavoro ; Adatte al lavoro ; Il lavoro svolto da casa anziché in ufficio; Breve esperienza di lavoro ; Il lavoro da casa anziché in ufficio; Lo sono i giorni di lavoro ; Rende inutile il pettine; È inutile sperare che impari; Rende inutile un farmaco; Consumo eccessivo e inutile ; Uno spazio inutile ; È inutile parlarle;

Cerca altre Definizioni