La definizione e la soluzione di: Serve per tagliare il vetro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DIAMANTE

Significato/Curiosita : Serve per tagliare il vetro

È nota per il suo vetro artistico, ma ha una lunga storia di innovazioni nella produzione del vetro oltre alla sua fama artistica ed è stata il principale... Il diamante è una delle tante forme allotropiche in cui può presentarsi il carbonio; in particolare il diamante è costituito da un reticolo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

