La definizione e la soluzione di: Scienziato che studiai resti fossili di organismi vegetali e animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : PALEONTOLOGO

Altre risposte alla domanda : Scienziato che studiai resti fossili di organismi vegetali e animali : scienziato; studiai; resti; fossili; organismi; vegetali; animali; Newton grande scienziato ; Franklin celebre scienziato ; Un Francesco scienziato e intellettuale dell 800; Il nome dello scienziato statunitense von Braun; Lo scienziato malvagio cugino di Gambadilegno; Lo scienziato Einstein; I resti delle mele; I resti del crollo; I resti della demolizione; Depositi di resti scheletrici umani; resti edibili; I resti d un animale divorato; La scienza dei fossili ; L archeologo li ricerca fossili ; Lo studio delle piante fossili ; Studia le piante fossili ; Appassionati di fossili ; Il più diffuso dei carboni fossili ; organismi di Investimento Collettivo del Risparmio; Gli organismi che per vivere assorbono ossigeno; organismi invisibili; organismi con il DNA manipolato; Ottenuto con applicazioni d una scienza che sfrutta lo studio del funzionamento degli organismi viventi; Scienza che studia i rapporti tra gli organismi e i terreni in cui essi vivono; Uno studioso di vegetali ; La scienza che si occupa dei vegetali ; L insieme di animali e vegetali che in una determinata zona vivono naturalmente; Animali che si cibano esclusivamente di vegetali ; La branca della biologia che studia i vegetali ; Piatto a base di foglie vegetali crude e condite; Studiano gli animali ; animali per esperimenti; Batte in altezza tutti gli animali ; Il creatore dei fumetti con animali parlanti; animali che strisciano; Vagone destinato al trasporto di animali ;

Cerca altre Definizioni