Soluzione 3 lettere : LEO

Significato/Curiosita : Il santo d una rocca romagnola

L'area dalla toscana al po, fece costruire la prima rocca sullo spuntone roccioso che domina il paese. nel xiii secolo divenne conte di dovadola marcovaldo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

