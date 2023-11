La definizione e la soluzione di: Roteanti come gorghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VORTICOSI

Significato/Curiosita : Roteanti come gorghi

Il termine burrasca si riferisce al vento abbastanza forte appartenente all'ottavo grado della scala di Beaufort, in grado di strappare facilmente ...

