La definizione e la soluzione di: Può esserlo la sfortuna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NERA

Significato/Curiosita : Puo esserlo la sfortuna

«arrivati a lione, s'ammalò giulia e s'ammalò la bambina [giulia claudia]. enrichetta era incinta, o credeva di esserlo; soffriva di disturbi che le sembravano... La peste nera fu una pandemia generatasi in Asia centrale settentrionale durante gli anni trenta del XIV secolo e diffusasi in Europa a partire dal ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Può esserlo la sfortuna : esserlo; sfortuna; Può esserlo la fifa; Dice di esserlo molto chi è oberato di cose da fare; Può esserlo un colore; Può esserlo una novella; Può esserlo un ceffone; Può esserlo un ala nel calcio; sfortuna nera; La sfortuna al tavolo verde; Per alcuni porta sfortuna ; Una sfortuna da cucina; La sfortuna per il poeta; Una sfortuna che non dà tregua;

Cerca altre Definizioni