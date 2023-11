La definizione e la soluzione di: Punto di sbarco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : APPRODO

Significato/Curiosita : Punto di sbarco

Lo sbarco di anzio (nome in codice operazione shingle) fu un'operazione militare di sbarco anfibio, condotta dagli alleati sulla costa tirrenica antistante... In meteorologia, con approdo si intende il giungere di un ciclone tropicale o di una tromba marina sul suolo dopo essere stato sull'acqua. È anche ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

