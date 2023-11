La definizione e la soluzione di: Pio X gli diede l attuale sistemazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Pio x gli diede l attuale sistemazione

La fraternità sacerdotale san pio x (in latino: fraternitas sacerdotalis sancti pii x, fsspx) è una società di vita apostolica tradizionalista cattolica... Il breviario è un libro liturgico usato in varie confessioni cristiane per pregare nei diversi momenti della giornata secondo la suddivisione delle ...