La definizione e la soluzione di: Petto della camicia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPARATO

Significato/Curiosita : Petto della camicia

Arrecare danno a se stessi o ad altri. la tipica camicia di forza è un indumento che stringe all'altezza del petto e delle ascelle, con le maniche bloccate in... Ho sparato a Andy Warhol (I Shot Andy Warhol) è un film del 1996 diretto da Mary Harron. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Petto della camicia : petto; camicia; Intreccio di nervi posto al centro del petto ; Non si può prendere di petto se si è bassi; Nel petto del poeta; Supereroe in tuta rossa e blu con una S sul petto ; Intrecciate sul petto ; Hanno il petto luccicante; In inverno può frapporsi tra soprabito e camicia ; La camicia con le asole nelle punte del colletto; Iconico indumento hipster: camicia ; Così è detta una camicia dal colletto minimale; Baby corta camicia da notte; Il baby corta camicia da notte;

