La definizione e la soluzione di: Si occupa allo stadio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GRADINATA

Significato/Curiosita : Si occupa allo stadio

Nello stadio, mentre il parcheggio contiguo ad esso disponeva di soli 200 stalli autovetture. inoltre, sin da subito ci si rese conto che lo stadio, lì... La gradinata è una serie di ampi gradini che formano una scala monumentale per l'accesso ad una costruzione. Sono comuni nei monumenti, nei teatri e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si occupa allo stadio : occupa; allo; stadio; Si occupa d ogni cosa; Si occupa del computo dei voti dopo le elezioni; Si occupa dei metodi di misura dei fondali marini |; Si occupa dei metodi di misura dei fondali marini; In tv Franca Leosini si occupa di quelle maledette; Si occupa di turisti; È di casa allo stadio Bernabéu; Fa servizio allo sportello; In mezzo allo chèque; Il pittore se lo fa allo specchio; Polo opposto allo zenit; Parte del porto adibita allo scarico delle merci; È di casa allo stadio Bernabéu; Lo stadio di Rio de Janeiro; Il Santo del quartiere di Milano con lo stadio Meazza; I tifosi che in genere prendono posto nelle curve dello stadio ; Si disputa allo stadio ; Quello da stadio non è gospel;

Cerca altre Definizioni