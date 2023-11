La definizione e la soluzione di: Non mangerebbe per non spendere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AVARO

Significato/Curiosita : Non mangerebbe per non spendere

spencer" />Avaro – chi dimostra avarizia Persone Vanesa Avaro (1972) – ex cestista argentina naturalizzataPopoli Àvaro – pertinente gli Àvari, popolo nomade, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

