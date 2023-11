La definizione e la soluzione di: Non l ha... il minore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ETÀ

Significato/Curiosita : Non l ha... il minore

Giacomo il minore (5 circa – gerusalemme, 62) è stato uno dei dodici apostoli di gesù. nella tradizione cristiana viene indicato come "giacomo il minore", uno... L'età del bronzo indica, rispetto a una data società preistorica o protostorica, il periodo caratterizzato dall'utilizzo sistematico ed esteso della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Non l ha... il minore : minore; Non principale di minore importanza; Profeta minore della Bibbia; Fu il terzo profeta minore ; Profeta minore ebreo; L Indiano è il minore ; Ebbero un fiorente impero in Asia minore ;

