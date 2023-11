La definizione e la soluzione di: Nella botte e nel barile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : BE

Significato/Curiosita : Nella botte e nel barile

Sebbene con botte ci si riferisca di solito ai vasi di grandi dimensioni, i recipienti simili (barile, caratello, tino) possono avere dimensioni e capacità... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

