La definizione e la soluzione di: Nei teatri è l ordine di posti sovrastante la platea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BALCONATA

Significato/Curiosita : Nei teatri e l ordine di posti sovrastante la platea

Alcune caratteristiche: la sala, da rettangolare tipica del teatro di corte diviene a forma di ferro di cavallo, creando una platea che diverrà col tempo... Il balcone, chiamato anche poggiolo, è una sporgenza della facciata di un edificio munita di ringhiera o parapetto. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

