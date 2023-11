La definizione e la soluzione di: I musulmani non ne mangiano la carne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MAIALE

Significato/Curiosita : I musulmani non ne mangiano la carne

Kobe - carne di bovino giapponese. alal - carne bovina certificata e trasformata in modo da essere conforme alle leggi alimentari dei musulmani. casherut... Il maiale (Sus scrofa domesticus L.), chiamato anche suino (che più propriamente è la sottofamiglia di cui fa parte) o porco, è un suide ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : I musulmani non ne mangiano la carne : musulmani; mangiano; carne; Templi musulmani ; Nobili musulmani ; Il dio dei musulmani ; I musulmani sudditi spagnoli; Lo dicono i musulmani quando si incontrano; I musulmani allontanati dalla Spagna dopo il 1492; Li mangiano le renne; Li mangiano i gatti; Si mangiano a colazione; I panda ne mangiano i germogli; Si mangiano con l aperitivo; Vi si mangiano tipici piatti giapponesi; carne in umido; Fetta di carne arrostita; Il più semplice piatto di carne ; Spiedini di carne tipici della cucina indonesiana; Una lavapiatti in carne e ossa; carne bovina per ottime tartare;

Cerca altre Definizioni