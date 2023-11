La definizione e la soluzione di: Mitico personaggio noto per una inutile fatica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SISIFO

Significato/Curiosita : Mitico personaggio noto per una inutile fatica

Recatosi presso il sovrano, ricevette da questi una solenne proposta: se fosse riuscito a compiere una fatica simile avrebbe ricevuto in cambio metà delle... Sisifo (in greco antico: Ssf, Sísyphos; in latino: Sisyphus) è un personaggio della mitologia greca, fondatore della città di Efira (l'odierna ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

