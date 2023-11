La definizione e la soluzione di: La medica costituisce un ottimo foraggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ERBA

Significato/Curiosita : La medica costituisce un ottimo foraggio

Su ferite e piaghe costituisce un ottimo rimedio antiflogistico, riepitelizzante e cicatrizzante su ferite e ulcere cutanee; è un vecchio rimedio della... Con il termine erba o pianta erbacea si indicano genericamente le piante con fusto non lignificato. Solitamente le erbacee sono annuali, ma non rare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : La medica costituisce un ottimo foraggio : medica; costituisce; ottimo; foraggio; La branca medica dell apparato locomotore; Giurata svizzera medica ; Dà assistenza medica in tutto il mondo sigla; La medica dei prati; Specialità medica che cura la vescica; Branca medica che opera più in basso di tutte; La borghesia costituisce quello medio; Fatto arrosto costituisce un piatto della cucina sarda; Pari e simmetrico costituisce lo scheletro del bacino; Quello delle Puglie costituisce la maggiore pianura meridionale; costituisce il diamante; costituisce un misero giaciglio; Un ottimo pesce affine al dentice; Muy = ottimo in Spagna; Un grande pesce di mare ottimo al forno; Un pesce ottimo al forno; È ottimo quello di Felino; Un ottimo vino spagnolo; Un diffuso foraggio ; Come detta una comune erba da foraggio ; Una tipica pianta da foraggio ; Costruzione rurale per stoccare foraggio ; Prati di foraggio ; Magazzini per il foraggio ;

