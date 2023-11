La definizione e la soluzione di: Lo è la mancia del generoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LAUTA

"fratello in nero" di luigi di maio, mamma di virginia raggi, mancia e orso (parodia di masha e orso), barbara d'urso, federica panicucci, greta thunberg... Lauta è una città di 8 082 abitanti della Sassonia, in Germania. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo è la mancia del generoso : mancia; generoso; Lauta come una mancia ; mancia gratifica; Spesse volte viene lasciato di mancia ; _ La mancia , Comunità autonoma della Spagna; La generosa mancia che si dà a Capodanno; Lauta come... una mancia ; Nobile e generoso ; È nella natura del generoso ; È un gesto spontaneo ma non è l elemosina del generoso ; Quello del generoso è d oro; È innato nel generoso ; generoso , caritatevole;

