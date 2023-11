La definizione e la soluzione di: Un maglione che lascia libera la gola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GIROCOLLO

Significato/Curiosita : Un maglione che lascia libera la gola

Per lei il maglione di danny, per potersi liberare del suo spirito. tuttavia bruciare quel maglione non basta e izzie vede ancora danny, che continua a... Un girocollo è un tipo di collana che quasi aderisce alla base del collo di chi la indossa. Solitamente i girocolli sono decorati in vari modi e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un maglione che lascia libera la gola : maglione; lascia; libera; gola; maglione senza maniche; Indumento simile a un maglione ; maglione a collo medio-alto; maglione di lana; maglione con scollatura rotonda; maglione film con Mastroianni; Un rifiuto che non lascia speranze; Locuzione che non lascia spazio alle trattative; Un inchiostro che non lascia traccia sulla carta; lascia il pugile al tappeto; Le lascia cadere Pollicino nel bosco; lascia incerti; Può essere libera o greco-romana; Lo show della lotta libera in TV ing; Dispositivo idraulico che libera i dotti dall aria; Fu capitale della Repubblica libera della Carnia; libera la cucina dagli odori; Quello verde dà via libera ; Stringe la gola del commosso; Stringeva la gola del condannato; Specialista di orecchie e gola ; Si conficcano in gola ; Il sipario in gola ; Causa mal di gola ;

