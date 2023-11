La definizione e la soluzione di: Lavora per informare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : REPORTER

Significato/Curiosita : Lavora per informare

lavoro può avvenire secondo tre modelli: tipo orizzontale: il lavoratore lavora tutti i giorni a orario ridotto; tipo verticale: il lavoratore lavora... Il giornalista (anche reporter, dalla lingua inglese) è un soggetto che opera nel settore dell'informazione; si occupa di scoprire, analizzare, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lavora per informare : lavora; informare; lavora nell autorimessa; Chi la fa non lavora ; lavora d ascia e di martello; Il vasaio lo fa girare mentre lavora ; lavora fra storte e alambicchi; lavora spesso con Luca Laurenti; Un arcaico insegnare e informare ; Si dirama per informare ; informare di un qualcosa, spesso imminente; Si stilano per informare o esporre;

Cerca altre Definizioni