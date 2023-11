La definizione e la soluzione di: Ispirato dall amore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : APPASSIONATO

Significato/Curiosita : Ispirato dall amore

Locuzione prende il nome dalla teorizzazione dell'amore che platone fa nei suoi dialoghi. nel simposio socrate, ispirato da diotima, parla di eros () come... Un bacio appassionato (Ae Fond Kiss...) è un film del 2004 diretto da Ken Loach. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

