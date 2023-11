La definizione e la soluzione di: Insieme di eventi da cui si rilevano norme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CASISTICA

Significato/Curiosita : Insieme di eventi da cui si rilevano norme

Quasi esclusivamente composta da nativi sammarinesi e da cittadini italiani, ma si rilevano anche persone provenienti da altre nazioni. i cittadini sammarinesi... La casistica o casuistica è genericamente l'approccio di coloro che nell'ambito di ogni tipo di conoscenza analizzano casi reali o ipotetici per ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Insieme di eventi da cui si rilevano norme : insieme; eventi; rilevano; norme; insieme di più fili attorti; insieme omogeneo di colori; L insieme delle funi a bordo; L insieme delle prerogative che sono garantite ai cittadini; insieme di edifici contigui; Mi piace mangiare un uovo alla insieme ai noodles; Complesso di lieti eventi ; Felici contenti come certi eventi ; Caratterizza certi eventi ; Propizi come certi eventi ; Raccolta di eventi specifici utile per uno studio; Momento narrativo che circostanzia gli eventi ; I tempi che si rilevano a metà gara; Si rilevano a metà percorso nelle gare; Regole norme ; Relativo al principio fondante delle norme morali; Permesso dalle norme ; È parzialmente vincolato alle norme della pubblica amministrazione; Emettere nuove norme ; Che agisce secondo le norme ;

Cerca altre Definizioni