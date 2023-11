La definizione e la soluzione di: Le iniziali del presidente Mattarella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : SM

Sergio mattarella (palermo, 23 luglio 1941) è un politico e giurista italiano, 12º e attuale presidente della repubblica italiana dal 3 febbraio 2015.... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

