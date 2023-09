Un gradito presente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gradito presente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DONO

Significato/Curiosita : Un gradito presente

Performance degli attori. roger ebert ha assegnato al film tre stelle, ma non ha gradito la trama marginale e il finale eccessivamente forzato. ha concluso che... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dono (disambigua). questa voce sull'argomento sociologia è solo un abbozzo. contribuisci a migliorarla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

