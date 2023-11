La definizione e la soluzione di: Si forma allo sportello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CODA

Significato/Curiosita : Si forma allo sportello

Diversi dal suap, ma interloquire solo con lo sportello. il legislatore italiano ha introdotto lo sportello unico per le attività produttive con il dpr... Un figlio di persona sorda (in inglese child of deaf adult o CODA) è una persona udente, figlia di una coppia con uno o entrambi i genitori sordi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

