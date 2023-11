La definizione e la soluzione di: Fiume che dà nome alla... rivale di Oxford. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CAM

Significato/Curiosita : Fiume che da nome alla... rivale di oxford

Coniato da matthew arnold per l'armonica architettura degli edifici dell'università. a differenza di cambridge (sua rivale universitaria), oxford è anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Fiume che dà nome alla... rivale di Oxford : fiume; nome; alla; rivale; oxford; Il fiume di Verona; fiume di Varsavia; Città spagnola sul fiume Ebro; Il delfino di fiume ; Relativi al mitico fiume dell odio nella mitologia greca e romana; fiume che per un lungo tratto è Bianco; Legò il suo nome alla pila; Il nome di Tolstoj; Il nome di King Cole il cantante del 900; nome di due filosofi e matematici dell antica Grecia nati ad Alessandria ed a Smirne; L antico nome del fiume Po; Dà nome a un lago del Lazio; È dedito alla vita contemplativa; Credono solo alla vita terrena; Legò il suo nome alla pila; Le macchie sul volto dovute alla dilatazione dei capillari; Tirati su alla marinara; È alla guida della SpA; Città greca che fu a lungo rivale di Atene; Un rivale di Djokovic; La rivale di Sara; Bjorn rivale di McEnroe; La rivale di Santuzza; Vede in ogni donna una possibile rivale ; Santo a oxford ing; Eroe ad oxford ing; Le prime lettere di oxford ; Fanno shopping in oxford Street; Una sfida annuale tra oxford e Cambridge; La rivale di oxford ;

Cerca altre Definizioni