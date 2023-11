La definizione e la soluzione di: Si estrae dall ornello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Si estrae dall ornello

Un'autostrada. estrae il piccolo corpo di un neonato morto e fugge. in paese, tonino, michele e bruno, tre dodicenni del luogo, escono da una chiesa e si recano... Secondo la Bibbia, la Manna (in ebraico ) o al-Mann wa al-Salwa (in arabo , curdo gezo, farsì ) è una sostanza ...