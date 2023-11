La definizione e la soluzione di: Si distribuiscono in occasioni liete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONFETTI

Significato/Curiosita : Si distribuiscono in occasioni liete

occasione liebe" />Il confetto è un dolce formato da una mandorla ricoperta di zucchero, ma sono ormai diffuse molte varianti formate da un nucleo di pistacchi, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si distribuiscono in occasioni liete : distribuiscono; occasioni; liete; Lo sono le buone occasioni ; Luoghi e occasioni in cui ci si incontra fra pari; Le occasioni che si rimpiangono; Abito femminile da occasioni formali; Porta a teatro il pubblico delle grandi occasioni ; Si dicono in certe occasioni formali; liete gioconde; Salta in occasione di liete ricorrenze; Allegre, liete ; liete , contente;

Cerca altre Definizioni