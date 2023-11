La definizione e la soluzione di: La cornice di un evento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONTESTO

Significato/Curiosita : La cornice di un evento

Quinta gli avari e i prodighi. in questa cornice ai due viaggiatori si unisce l'anima di stazio dopo un terremoto e un canto gloria in excelsis deo (dante... Contesto storico – in storiografia, insieme di circostanze di rilievo storico che definiscono e circoscrivono un fatto (avvenimenti che descrivono il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

