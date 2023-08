È considerata il capolavoro dell architetto Nicola Salvi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È considerata il capolavoro dell architetto Nicola Salvi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : FONTANA DI TREVI

Significato/Curiosita : E considerata il capolavoro dell architetto nicola salvi

Elicoidali e la torre di maratona, è ritenuta come un capolavoro dell'architettura italiana degli anni 1930. un altro importante elemento è il terreno di... La fontana di trevi è la più grande fra le celebri fontane di roma. costruita sulla facciata di palazzo poli da nicola salvi, il concorso indetto da papa... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : È considerata il capolavoro dell architetto Nicola Salvi : considerata; capolavoro; architetto; nicola; salvi; È considerata la malattia più diffusa; È considerata la Las Vegas cinese; Sconsiderata , folle; La chiesa barocca romana considerata il capolavoro di Borromini; Una strada che non è considerata bianca; Azione sconsiderata e un po incosciente; Un capolavoro di Dvorak; Un capolavoro di Zola; L ultimo capolavoro di un artista; Quasi un capolavoro ; Sono sette in un capolavoro del cinema; La sua cattedrale è un capolavoro del gotico francese; L Eero celebre architetto ; Un solido riparo architetto nico militare difensivo; La Aulenti architetto e industrial designer; Il Gehry architetto ; Famoso architetto del 400; Il secondo nome dell architetto Leon Alberti; Louis nicola s chimico che scoprì il cromo; I fiori che rubava nicola s Cage in un film; L arcipelago con San Domino e San nicola ; nicola per gli amici; Il nicola conduttore radio e TV; Il nicola s del cinema; salvi da un pericolo appena evitato; Inzuppato come le salvi ette igieniche umide; Il partito di salvi ni; Singolo del 1989 di Francesco salvi ; Sani e salvi ;

Cerca altre Definizioni