La definizione e la soluzione di: Con i bisi in una classica ricetta veneta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RISI

Significato/Curiosita : Con i bisi in una classica ricetta veneta

Santo. risi e bisi: risotto con i piselli, tipico della pianura veneta. papparele con i bisi. pasta e fasioi: pasta e fagioli. lasagne con la lepre o col... Dino Risi (Milano, 23 dicembre 1916 – Roma, 7 giugno 2008) è stato un regista e sceneggiatore italiano, considerato uno dei massimi esponenti della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

