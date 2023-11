La definizione e la soluzione di: Un comune tipo di acido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CARBONICO

Significato/Curiosita : Un comune tipo di acido

In chimica, un acido è una molecola o ione in grado di donare uno ione idrogeno h+ (acido di brønsted-lowry), o in grado di formare un legame covalente... L'acido carbonico è un ossiacido diprotico poco stabile in cui l'atomo centrale è il carbonio che in questo composto ha come numero di ossidazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

