La definizione e la soluzione di: Come dire catastrofici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ROVINOSI

Significato/Curiosita : Come dire catastrofici

Questo glossario delle frasi fatte contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana. indice 0 - 9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u... Saw è una serie cinematografica di genere thriller-horror a tema splatter, creata da James Wan e Leigh Whannell e composta finora da nove pellicole e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Come dire catastrofici : come; dire; catastrofici; Memorabile come un avventurosa impresa; I network come Facebook; Clamorosa come certe vittorie; Reticente come i malavitosi; Classe di vermi parassiti come la filaria; Il cantautore italiano che ha in repertorio come una favola; Stentare a dire ; Si taglia al toro per modo di dire ; Tale da non potersi dire ; Può dire la sua in un azienda; Giocare con lui vuol dire perdere; Come dire molto; Funesti, catastrofici ; Lo sono gli scenari di certi film catastrofici ;

Cerca altre Definizioni