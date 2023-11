La definizione e la soluzione di: Chi si sposa cambia quello civile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STATO

Significato/Curiosita : Chi si sposa cambia quello civile

Unicamente al matrimonio civile: chi sceglieva anche il rito religioso lo celebrava precedentemente o successivamente a quello civile. a seguito dei patti... Lo Stato è l'organizzazione politica e giuridica di una comunità stabilmente stanziata su un territorio. In quanto autorità che governa un territorio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

