La definizione e la soluzione di: Lo è chi non dorme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DESTO

Significato/Curiosita : Lo e chi non dorme

chi dorme non piglia pesci (oppure, "chi dorme non pecca, ma non piglia... Sogno e son desto è stato un varietà musicale televisivo italiano andato in onda in prima serata su Rai 1 dall'11 gennaio 2014 al 6 febbraio 2016

Altre risposte alla domanda : Lo è chi non dorme : dorme; Vi si dorme durante i trekking; La stanza dove si dorme ; dorme ritta su un solo piede; Vi dorme il frate; dorme nell ovile; Un noto proverbio: chi dorme pesci;

