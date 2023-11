La definizione e la soluzione di: Chi ne esce... è pronto per l università. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LICEO

Significato/Curiosita : Chi ne esce... e pronto per l universita

Primario del pronto soccorso dell'ospedale maggiore di lodi e di quello di codogno, docente universitario all'università degli studi di pavia e consulente... Il liceo classico, noto in passato anche come ginnasio, è una scuola secondaria di secondo grado quinquennale a ciclo unico del sistema scolastico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

