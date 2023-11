La definizione e la soluzione di: Capotecnici in tipografia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PROTI

Significato/Curiosita : Capotecnici in tipografia

Spagnola. nacque a imola, in romagna, il 28 maggio 1911. diplomatosi alla scuola industriale della sua città, fu assunto come capotecnico collaudatore alla società... Proti Archiviato il 10 agosto 2020 in Internet Archive. era un termine utilizzato nel lontano 1500 per indicare coloro che proteggevano, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Capotecnici in tipografia : capotecnici; tipografia; Operaio che lavora in tipografia ; Tirare le copie in tipografia ; Un bis in tipografia ; In tipografia si chiama font; Il capo della tipografia ;

Cerca altre Definizioni