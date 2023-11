La definizione e la soluzione di: Li calzano i fantini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STIVALI

Andature. in particolare, i cavalli da "flat-shod" calzano normali ferri di cavallo ed esibiscono movimenti meno esagerati. i cavalli da performance vengono... La collina degli stivali è un film del 1969 diretto da Giuseppe Colizzi. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Li calzano i fantini : calzano; fantini; Non si calzano in città; Le calzano i sub; Si calzano per le discese; Le calzano le ballerine; I pescatori li calzano di gomma; Si calzano su piste innevate; La praticano i fantini ; Artigiano che lavora per i fantini ; La partenza dei fantini ; Pista per fantini ; Le affibbiano i fantini ;

