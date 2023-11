La definizione e la soluzione di: Il becco dell aquila. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROSTRO

Significato/Curiosita : Il becco dell aquila

Significati, vedi aquila (disambigua). le aquile (aquila brisson, 1760) sono un genere di uccelli rapaci della famiglia accipitridae. tutte le aquile sono caratterizzate... Il rostro (latino rostrum) è un pesante oggetto da sfondamento che veniva montato sulla prua delle navi antiche per affondare le navi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

